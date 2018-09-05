‘Rusya ve İran’la temastayız’ diyen Çavuşoğlu: Amaçları İdlib’i ele geçirmek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’e yönelik saldırılara ilişkin, “Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur” dedi.

Suriye ordusu, Rusya ve İran’ın desteğiyle önümüzdeki günlerde cihatçı grupların elindeki son vilayet olan İdlib’i almak için operasyon başlatmaya hazırlanıyor.

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Birleşmiş Milletler rakamlarına göre bölgede bulunan 2.5 milyon sivilin güvenliğiyle ilgili endişeler 7 Eylül’de Tahran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İdlib tarafından masaya yatırılacak. Zirve öncesi Ankara merkezli diplomatik trafik de hızlandı.

Bu bağlamda resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde TBMM’ye ziyarette bulundu. Maas daha sonra Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaklaşık bir saatlik bir görüşme yaptı.

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Görüşme sonrası Maas ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: Tahran zirvesi öncesi yapılması hiç doğru değil

Burada konuşan Çavuşoğlu, “Geçmişte ilişkilerimizde fırtınalı günler yaşandı. Ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik. Bölgesel konuları değerlendirdik. Özellikle Suriye’yi İdlib’i değerlendirdik. Ateşkesin ihlalini engellemek için çaba sarf ediyoruz. Rejimin garantörleri Rusya ve İran’la temastayız. Kimse kimseyi kandırmasın, (İdlib’e saldırı) bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur. (İdlib’e) Saldırıdan sonra (Rusya ile) ilgili kurumlarımız arasında temaslar oldu. Bunların yanlış olduğunu söyledik. Tahran zirvesi öncesi yapılması hiç doğru değil” dedi.

Maas: Tahran zirvesini destekliyoruz

Maas ise “Türkiye, Almanya için sadece komşu bir ülke değil. İlişkilerimizin yapıcı olmasında stratejik menfaatimiz var. Son yıllarda bazı yanlış anlaşılmalar oldu, bunları da konuştuk. Suriye’deki son durumu görüştük. Türkiye’nin endişeleri haklı, Tahran zirvesini destekliyoruz” diye konuştu.