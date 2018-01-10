Rusya ve İran’dan Soçi mesajı: Önemli aşamaya geldik, siyasi çözümde kararlıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne hazırlıklarla önemli aşamaya gelindiğini söyledi.

İranlı ve Rus büyükelçiler, dün Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak Suriye’nin İdlib’deki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını ihlal ettiği ve bazı yerleşim birimlerinde kontrolü ele aldığı gerekçesiyle uyarılmıştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İdlib’de ‘Suriye’nin saldırınını devam etmesi halinde’ Soçi’deki toplantının tehlikeye girebileceğini ifade etmişti.

Bu sözden saatler sonra Moskova’dan yanıt geldi.

AA’nın haberine göre Rus bakan Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’le görüşmesinden önce şunları söyledi: “Rusya, İran ve Türkiye’nin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle ilgili hazırlıklarda da önemli bir aşamaya gelindi. Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran’ın çabaları sayesinde ulaşıldı.”

Zarif de “Türk ve Rus mevkidaşlarımızla, Ulusal Diyalog Kongresi’nin Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmeye kararlıyız” dedi.

Daha önce ertelenen kongre, eğer bir aksilik çıkmazsa 29-30 Ocak’ta Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek.