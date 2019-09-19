Rusya ve Çin’den BM’de İdlib tasarısına veto: Cihatçıların saldırılarına yer verilmedi

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde özellikle İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye’nin kuzeybatısında ateşkes ilanını öngören tasarıyı veto etti.

BM Güvenlik Konseyi. Arşiv fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Rusya, veto gerekçesinde, BM tarafından kara listeye alınan militan grupların saldırılarının, karar tasarısında yer almamış olmasını gösterdi. Rusya’nın veto gerekçesine Çin de katıldı.

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BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan tasarı, Kuveyt, Almanya ve Belçika tarafından hazırlanmıştı.

Rusya’nın onüçüncü, Çin’in ise yedinci kez Suriye konusundaki tasarılarda veto hakkını kullandığı BM Güvenlik Konseyi’nin 12 üyesi tasarı lehine oy kullanırken, Ekvator Ginesi çekimser kaldı.

Batılı ülkeler, Suriye’nin İdlib bölgesindeki saldırılarda, Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin sivilleri hedef aldığını savunurken, Rusya ve Suriye hükümeti ise bölgedeki cihatçı Nusra Cephesi (Heyet Tahrir üş Şam) militanlarını hedef aldıklarını öne sürüyor. El-Kaide’nin Suriye kolu olarak bilinen Nusra, İdlib bölgesinin büyük kısmını kontrol ediyor.