Rusya ve Çin, Ay’da ortak istasyon kuracak

Rusya ve Çin arasında Ay’da ortak uzay istasyonu kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) açıklamasında, Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay’da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Reklam

Söz konusu istasyonun, ilgilenen tüm ülkeler için erişime açık olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Roscosmos ile CNSA arasındaki iş birliği, bilimsel araştırma etkileşimini güçlendirmek ve uzayı tüm insanlığın çıkarları için barışçıl amaçlarla kullanmaya katkı sağlayacaktır.”