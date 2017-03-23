Rusya uyarıldı: Suriye tarafından tekrar ateş açılırsa karşılık verilir

Türkiye, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakoluna Suriye tarafından açılan ateş açılması üzerine Rusya’ya ‘tekrar yaşanırsa mukabele edileceği’ni bildirdi.

Rusya, bu hafta Türkiye ile YPG arasında bir çatışmanın önüne geçmek için, Ateşkesi İzleme Merkezi’nin bir şubesinin açılacağı gerekçesiyle bölgeye asker göndermişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri dün Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Hudut Karakolu’nda bir askerin YPG’nin kontrolündeki bölgeden açılan ateşle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Açıklamada, ‘meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildiği’ belirtilmişti.

DHA ise karakola Suriye’nin Atme kasabasından ateş açıldığını yazmıştı. Atme, TSK’nın desteğiyle ‘Fırat Kalkanı’ harekatını yürüten Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde.

Ateşin Türkiye tarafından başlatıldığını savunan YPG ise, Afrin bölgesindeki sınır köylerinde Türkiye’den açılan topçu ateşiyle 10 sivilin yaralandığını iddia ederken, Türkiye‘nin top atışıyla vurduğunu öne sürdüğü bölgeye, Rus güçlerinin gittiğini bildirmişti.

‘İhlalleri izleme sorumluluğu Rusya’nın’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Ankara’da bir basın toplantısı düzenledi.

Müftoğlu’na Rus askerlerinin konuşlandırılmasının Türkiye ile eşgüdüm halinde gerçekleşip gerçekleşmediği, Afrin’deki Rus askerlerinin YPG armalarıyla görüntülenmesine dair Ankara’nın tepkisi soruldu.

Sözcü şöyle konuştu: “Rus büyükelçiliği maslahatgüzarı dün bakanlığa davet edilerek (Suriye’den Türkiye’ye açılan ateş konusundaki) rahatsızlık iletildi. Maslahatgüzara buna karşılık verildiği, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği ve yaşanırsa mukabele edileceği aktarıldı.”

Saldırının YPG kontrolündeki bölgeden açılan ateşle gerçekleştiğini söyleyen sözcü, Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu bölgedeki ihlalleri izleme sorumluluğunun Rusya’da olmasından dolayı maslahatgüzarın çağrıldığını kaydetti.

‘PYD’nin Moskova ofisinin kapatılmasını istedik’

Müftüoğlu şöyle devam etti: “Rus maslahatgüzara Afrin’de Rus askeri unsurlarının yer almasına ilişkin husus hakkında görüşlerimiz tekrar aktarıldı. Rusya savunma bakanlığı Afrin’de askeri üs kurulduğu iddialarını yalanlamış ve açıklamada ateşkes ihlallerinin engellenmesi amacıyla Afrin yakınlarında, Kürt milisler ve Özgür Suriye Ordusu’nun temas ettiği noktalarda bazı Rus güçlerinin görevlendirildiği belirtilmişti. Ateşkesle bağlantılı konularda herhangi bir tasarrufta bulunulmadan önce ateşkesin garantör ülkeleri olan Türkiye ve Rusya arasında eşgüdüm sağlanması en geçerli yöntem olacaktır.”

Sözcü konuşmasının sonunda, Rusya’dan PYD’nin Moskova’daki ofisinin kapatılmasının talep edildiğini ve bu konuda adım atılmasının beklendiğini aktardı.