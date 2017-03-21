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Rusya ‘üs değil şube’ demişti: ‘Afrin’e giren’ Rus askerleri görüntülendi

Rusya’nın YPG kontrolündeki Afrin’de üs kuracağı iddiası yalanlanırken, bazı haber ajanslarının yayınladığı videolarda Rus birliklerin kentteki bir köye girdiği görülüyor.

Rus haber ajansı Sputnik’in paylaştığı iki videoda Rus askerlerinin zırhlı araçlarla köye giriş yaptığı görülürken, araçların üstündeki Rusya bayrakları da dikkat çekiyor.

Sputnik, iki videonun Almanya’daki Kürt Çalışmaları Merkezi’nden Navaf Halil tarafından gönderildiğini yazdı.

Benzer bir iddia da Kürdistan Bölgesel Yönetimi merkezli medya grubu Rudaw tarafından paylaşıldı.

Sputnik’in paylaştığı iki video şöyle:

Ne olmuştu?

Rusya’nın Afrin’de üs kuracağı iddiası dün Reuters aracılığıyla YPG Sözcüsü Redur Halil tarafından dile getirilmişti.

Halil, Rusya’yla vardıkları anlaşma gereği, Rus askerlerinin askeri taşıma araçları ve zırhlı araçlarla Afrin’in kuzeybatısındaki bölgede konuşlandıklarını söylemişti.

Rusya’nın YPG’lileri IŞİD’le mücadele kapsamına eğiteceğini belirten Halil, “Rusya’nın bölgedeki varlığı, Suriye’de teröre karşı işbirliği çerçevesinde faaliyet gösteren Rus güçleriyle YPG arasındaki anlaşmanın bir sonucu. Rus askerleri, bizim güçlerimizi eğitmemize yardımcı olacak ve Afrin’e kendi güçleriyle doğrudan temas noktası inşa edecek” demişti.

Ancak iddia, Rusya tarafından kısmen yalanlamış, üs değil ‘şube’ açılacağını savunmuştu. Rusya savunma bakanlığı, YPG ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede Ateşkesi İzleme Merkezi’nin bir şubesinin açılacağını dile getirmişti.

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