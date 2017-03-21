Rusya ‘üs değil şube’ demişti: ‘Afrin’e giren’ Rus askerleri görüntülendi

Rusya’nın YPG kontrolündeki Afrin’de üs kuracağı iddiası yalanlanırken, bazı haber ajanslarının yayınladığı videolarda Rus birliklerin kentteki bir köye girdiği görülüyor.
Rus haber ajansı Sputnik’in paylaştığı iki videoda Rus askerlerinin zırhlı araçlarla köye giriş yaptığı görülürken, araçların üstündeki Rusya bayrakları da dikkat çekiyor.
Sputnik, iki videonun Almanya’daki Kürt Çalışmaları Merkezi’nden Navaf Halil tarafından gönderildiğini yazdı.
Benzer bir iddia da Kürdistan Bölgesel Yönetimi merkezli medya grubu Rudaw tarafından paylaşıldı.
Sputnik’in paylaştığı iki video şöyle: