Rusya ‘üs değil şube’ demişti: ‘Afrin’e giren’ Rus askerleri görüntülendi

Ne olmuştu?

Rusya’nın Afrin’de üs kuracağı iddiası dün Reuters aracılığıyla YPG Sözcüsü Redur Halil tarafından dile getirilmişti.

Halil, Rusya’yla vardıkları anlaşma gereği, Rus askerlerinin askeri taşıma araçları ve zırhlı araçlarla Afrin’in kuzeybatısındaki bölgede konuşlandıklarını söylemişti.

Rusya’nın YPG’lileri IŞİD’le mücadele kapsamına eğiteceğini belirten Halil, “Rusya’nın bölgedeki varlığı, Suriye’de teröre karşı işbirliği çerçevesinde faaliyet gösteren Rus güçleriyle YPG arasındaki anlaşmanın bir sonucu. Rus askerleri, bizim güçlerimizi eğitmemize yardımcı olacak ve Afrin’e kendi güçleriyle doğrudan temas noktası inşa edecek” demişti.

Ancak iddia, Rusya tarafından kısmen yalanlamış, üs değil ‘şube’ açılacağını savunmuştu. Rusya savunma bakanlığı, YPG ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede Ateşkesi İzleme Merkezi’nin bir şubesinin açılacağını dile getirmişti.