Rusya, üç yıl sonra yeniden: IŞİD petrolü Türkiye’ye gidiyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye’nin doğusundan Türkiye ve Irak’a giden petrol konvoyları tespit ettiklerini açıkladı.

Üç yıl önce o iddialar ‘uçak krizi’nin parçasıydı

Türkiye ile Rusya arasında ‘uçak krizi’nin yaşandığı dönemde Moskova, IŞİD ve benzeri örgütlerin Suriye petrolünü Türkiye’ye götürüp satarak gelir elde ettiğini iddia ediyordu. Rusya BM gündemine de taşıdığı iddialarını petrol ticaretinden Erdoğan’ın ailesinin pay aldığına kadar vardırmıştı.

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Rusya, petrol taşımacılığına ilişkin iddiaları bu kez iki ülke ilişkilerinin son derece iyi göründüğü bir dönemde tekrar ortaya attı ancak bu kez Ankara’yı suçlamadı.

Sputnik’in aktardığına göre yabancı ülkelerin askeri ataşelerine verdiği brifingde konuşan Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, “Rus istihbarat araçları, Suriye’nin doğusundaki uluslararası koalisyon güçlerinin kontrol ettiği bölgelerden Türkiye ve Irak topraklarına giden petrol tankerlerinden oluşan konvoyları düzenli olarak tespit ediyor” dedi.

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Gerasimov, petrol satışından elde edilen gelirin IŞİD militanlarının finansmanında kullanıldığını da vurguladı.

İdlib mutabakatından memnunlar

Gerasimov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘İdlib’de silahsızlandırılmış bölge kurma’ yönünde imzaladığı mutabakatının uygulanma süreci hakkında da bilgi verdi.

Süreçte olumlu sonuçlar elde edildiğini anlatan Gerasimov şöyle devam etti: “Elbette tüm faaliyetlerin belirlenen sürelerde tamamlanması başarılamadı ancak önemli olan nokta, olumlu sonuçlar elde ediliyor olması. Silahsızlandırılmış bölgenin kurulmasının ardından militanların ateşkes ihlallerinde belirgin bir düşüş yaşandı. Bu, Suriye krizini barışçıl yoldan çözmeyi hedefleyen Astana formatındaki faaliyetlerin etkisini bir kez daha kanıtladı.”

Gerasimov ayrıca, ABD’nin Suriye’de Şam’dan bağımsız bir sözde Kürt devleti kurmaya çalıştığını öne südü: “ABD’nin Suriyeli Kürtlerle işbirliği yaptığı, merkezi hükümetten bağımsız bir sözde devlet yapısı kurmaya çalıştığı Fırat’ın doğusundaki durum, giderek daha kötüye gidiyor. Halihazırda, Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu adını verdikleri yapı için hükümet kuruyorlar. Silah ve askeri teçhizat tedarik ederek Kürtlerin ayrılıkçı eğilimlerini pekiştiren ABD, Kürtlerin Arap kabilelerine karşı zor kullanmasına da izin veriyor.”