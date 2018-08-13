Rusya Türkiye’yle ticarette ulusal para birimlerini kullanmaya sıcak bakıyor

Moskova, Türkiye ile ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanmaya sıcak baktıklarını ancak bu konuda detaylı hazırlık yapılması gerektiğini açıkladı.

Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Çin, Rusya ve Ukrayna ile ulusal para birimleri kullanarak ticaret yapmaya hazırlandığını dile getirmişti.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Erdoğan’ın bu açıklamasıyla ilgili Rusya’nın bütün ülkelerle böyle bir anlaşma yapma gayretinde olduğunu söyledi.

Peskov, konunun Türkiye ile Rusya arasındaki resmi görüşmelerde pek çok kez gündeme geldiğini söyledi.

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Erdoğan daha önce “En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Şayet Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız” demişti.

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı.

Geçen haftayı 6.43 liradan kapatan dolar kuru dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 7.23 liraya kadar yükseldi. Cumaya göre yüzde 12.5’lik yükseliş anlamına gelen bu seviyelerde seyreden dolar, Cumhurbaşkanlığı’nın mevduat hesaplarına el konacağına ilişkin söylentiyi yalanlaması ve BDDK’nın döviz işlemlerine sınırlama getireceğini açıklamasının ardından bir miktar geriledi.