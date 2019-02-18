Rusya Türkiye’ye ilk Ka-32 helikopter ihracını gerçekleştirdi

Rusya Türkiye’ye ilk kez ihraç edeceği üç adet çok amaçlı Ka-32 helikopterlerinden ilkini teslim etti.

Fotoğraf: Rusya Helikopterleri

Sputnik Almanya’nın haberine göre devlete ait Russian Helicopters CEO’su Andrey Boginski, “Türkiye’ye helikopter ihracına başladık. İlki sevk edildi. Martın sonu ve ikinci çeyrekte tedariğin genişletilmesine yönelik müzakerelerimiz devam edecek” dedi.

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Boginski daha önceki açıklamalarında Türkiye’nin ‘beş helikopter daha’ alabileceğini, ayrıca Türkiye’nin yine Rus yapımı ‘Ansat’ helikopter modeliyle de ilgilendiğini söylemişti.

Ka-32’ler arama kurtarma, yüksek irtifalı montaj işleri, yangın söndürme, yük taşıma, hasta taşıma, devriye ve istihbarat operasyonlarına destek amacıyla kullanılabiliyor.

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Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) arasında Ka-32 helikopterlerin Türkiye’ye sevkiyatını öngören anlaşma geçen yıl şubat ayında imzalanmıştı.

Rosaviatsiya’dan anlaşma sonrası yapılan açıklamada “Sözleşmeler çerçevesinde Türkiye ve Tayland’a ilk kez Ka-32 helikopterleri sevk edilecek” denmiş, başka bir ayrıntı verilmemişti.