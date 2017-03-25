Rusya, Türkiye’ye gelecek vatandaşlarını uyardı: ‘Bozkurt’ ya da ‘zafer’ işareti yapmayın

Rusya, Türkiye’ye gelecek turistleri ülkede ‘zafer’ ya da ‘bozkurt’ işareti yapmamaları yönünde uyardı.

haberrus.com’dan Emirhan Cengiz’in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi, vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Uyarıda, işaret ve orta parmağın ‘V’ şeklinde kaldırılmasıyla ‘zafer’ işareti yapıldığı, bunun da Kürt hareketince kullanıldığı ifade edildi.

Uyarıda şunlar kaydedildi: “Milliyetçi ve Kürt karşıtı kesimler tarafından bu hareket tutarsız tepkilerle karşılanabilir. Rusya’da argoda anlam güçlendirmek ya da güç gösterisi yapmak için kullanılan işaret, Türkiye’de milliyetçilerin yaptıkları ‘Kurt’ işareti anlamına geliyor; bundan da kaçınılmalı.”

Rus devlet ajansı Sputnik’in aktardığına göre de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘saygısızlık’ olarak adlandırılabilecek davranışlardan kaçınılması istendi.

Konsolosluk dairesi, “Orta parmağın kaldırılması, ayrıca işaret parmağı ile başparmağın birleştirilmesiyle yapılan, ‘iyi’ anlamına gelen halka şeklindeki hareket, Türkiye’de hakaret olarak algılanıyor. Bir el boğaza getirilerek yapılan ‘Boğazıma kadar doydum’ anlamındaki hareket de, Türkiye’de tehdit olarak algılanabilir” tavsiyesinde bulundu.

Uyarıda ‘cıklamak’ eyleminin ‘Hayır’ anlamına geldiği de aktarıldı.

Bakanlığın diğer ülkeler için yayınladığı uyardılarda da şunları yer alıyor:

Budistlerin kafalarına dokunmayın

Kuzey Kore liderinin portrelerinin fotoğraflarını kesinlikle, kadrajı tamamen dolduracak şekilde çekin

Finlandiyalılara kesinlikle ‘Çuhontsı’ (Finli) şeklinde hitap etmeyin

(Finli) şeklinde hitap etmeyin Baş parmağın havaya kaldırılması Gine-Bissau’da karşıdaki insanı aşağılama anlamına geldiğinden bu işareti yapmayın

Ülkenin yerel mutfağını eleştirmeyin

Müslüman ülkelerde ev sahibinin ailelerinin kadın bireyleriyle tanışmaya çalışmayın. Sohbet ettiğiniz kişinin eşi hakkında soru bile sormayın

‘Negr’ ya da ‘nigger’ (zenci) kelimesini kullanmayın

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