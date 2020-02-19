Rusya: Türkiye’nin Suriye ordusuna harekat düzenlemesi İdlib için en kötü senaryo

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün “İdlib harekatı an meselesi” demesini “İdlib için en kötü senaryo” diye yorumladı.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan bugünkü grup toplantısında ‘İdlib harekatının an meselesi’ olduğunu söylemiş, “Türkiye İdlib için harekat planını hazırladı” demişti.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün Rusya ile yapılan İdlib görüşmelerinde çıkan kararın müzakerelerin devamı etmesi yönünde olduğunu söylemiş, “Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik” demişti.

Peskov’un açıklamasının yanısıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye tarafı ile gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıda bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Lavrov, Moskova’nın Türk heyetle yapılan görüşmede İdlib konusunda yeni bir talep iletmediğini ve görüşmede iki ülkenin liderleri arasında İdlib’e ilişkin varılan anlaşmaların nasıl uygulanacağına dair nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.