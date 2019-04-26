Rusya: Türkiye’nin İdlib’de kontrolü kaybetmesi hayalkırıklığına yol açtı

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev “Türkiye’nin İdlib’de kontrolü kaybetmesi hayal kırıklığına yol açtı” dedi.

TSK’nın İdlib’de konuşlandığı noktalardan biri. (Fotoğraf: @metesohtaoglu)

Sputnik’te yer alan habere göre Lavrentyev şu ifadeleri kullandı: “Türk dostlarımızla ılımlı muhalifler orada (İdlib) geriye kalan teröristleri yok etme çalışmalarını yerine getiremedi. Onların (Heyet Tahrir Şam militanları) bu toprakların büyük bölümünde kontrol sağlamış olabilmeleri, elbette ki pek çok soru işaretine ve bizde büyük bir hayal kırıklığına yol açıyor.”

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Öte yandan Washington Post gazetesi, Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde ortak devriye planı üzerinde görüştüğünü yazdı. Haberde, iki ülkenin Suriye’nin kuzeydoğu sınırında güvenli bölge oluşturulması konusunda müzakere yürüttüğü belirtildi.

Habere göre 32 kilometrelik hatta oluşturulacak güvenli bölgede Türk ve Amerikan askerleri ortak devriye gezecek.