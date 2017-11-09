Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Rusya: Türkiye’den tarım ürünlerinin tedariki ile ilgili bütün sorunlar çözüldü

Share7
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 8

 

Rusya Türkiye’den tarım ürünlerinin tedarikiyle ilgili bütün sorunların çözüldüğünü bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Jambulat Hatuyov, Moskova’da katıldığı konferansta, “Bildiğim kadarıyla Türkiye ile bütün sorunlar çözüldü” dedi.

Reklam

Rusya hükümeti 27 Ekim’de Türkiye’den sınırlı domates ithalatının 1 Kasım’dan itibaren tekrar başlayacağını açıklamıştı.

Rusya, Kasım 2015’te Hatay’da Rus uçağının düşürülmesinden sonra aldığı ekonomik yaptırım kararları kapsamında Türkiye’den domates ithalatını kesmişti. Bazı yaptırımların ortadan kalkmasına rağmen domates ithalat yasağı sürüyordu.

Rusya Türkiye’den domates ithalatını bir ay öne çekti

Rus bakan: 1 Aralık’ta Türkiye’den tekrar domates almaya başlıyoruz

Rus bakan kışı işaret etti: Domates ithalatı başlayabilir

Rus bakan, Türk domatesine ‘yeşil ışık’ yaktı

Rusya kapıyı kapattı: Türk domatesine pazarımızı açma niyetimiz yok

 

Share7
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 8

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...