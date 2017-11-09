Rusya: Türkiye’den tarım ürünlerinin tedariki ile ilgili bütün sorunlar çözüldü

Rusya Türkiye’den tarım ürünlerinin tedarikiyle ilgili bütün sorunların çözüldüğünü bildirdi.
Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Jambulat Hatuyov, Moskova’da katıldığı konferansta, “Bildiğim kadarıyla Türkiye ile bütün sorunlar çözüldü” dedi.
Rusya hükümeti 27 Ekim’de Türkiye’den sınırlı domates ithalatının 1 Kasım’dan itibaren tekrar başlayacağını açıklamıştı.
Rusya, Kasım 2015’te Hatay’da Rus uçağının düşürülmesinden sonra aldığı ekonomik yaptırım kararları kapsamında Türkiye’den domates ithalatını kesmişti. Bazı yaptırımların ortadan kalkmasına rağmen domates ithalat yasağı sürüyordu.
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