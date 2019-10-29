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Yaramazlara biraz batar!

Rusya Türkiye’den ithal ettiği 370 ton mandalinayı geri gönderdi

Rusya, Türkiye’den gönderilen 370 ton mandalinayı, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle ülkeye girişini yasaklayarak geri çevirdi.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’in haberine göre, Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, meyvelerin deniz yoluyla Novorossiysk limanına ulaştığını, 18-20 Ekim döneminde yapılan bitki sağlığı kontrolü sırasında mandalinada, Rusya’da karantina listesinde olan Akdeniz meyve sineğine canlı halde rastlandığını duyurdu.

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Rosselhoznadzor yetkilisi, “Hastalıklı ürünlerin Rusya’ya girişi yasaklandı. 16 parti sağlıksız ürünün tümü ihracatçılara geri gönderildi” dedi.

Geçen yıl Türkiye’den gelen meyve ve sebzelerde toplam 1495 kez Rusya’nın karantina listesinde olan zararlılar tespit edilmişti. Tarım zararlısı içeren 30 bin tonun üzerinde ürün Rusya’ya alınmamıştı.

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