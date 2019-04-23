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Yaramazlara biraz batar!

Rusya, Türkiye’den giden 60 ton domates ve çileği geri çevirdi

Rusya, Türkiye’den gönderilen 60 ton domates ve çileği, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişini yasaklayarak geri çevirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, ‘Bryansk ve Smolensk müdürlüklerinde görevli çalışanların geçici muhafaza depolarında tutulan Türk menşeili toplam 39.5 ton domates ve 20.3 ton çileğin tehlikeli tarım haşeresi içerdiğini saptadıkları’ belirtildi.

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Bryansk ve Smolensk müdürlüklerinde görevli çalışanların geçici muhafaza depolarında tutulan Türk menşeili toplam 39.5 ton domates ve 20.3 ton çileğin tehlikeli tarım haşeresi içerdiğini saptadıkları kaydedildi.

Yapılan uzman incelemesinde domateslerde Güney Amerika domates güvesinin, çileklerdeyse batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşerenin saptandığı belirtildi.

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