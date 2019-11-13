Rusya: Türkiye’de bulunan IŞİD şüphelisi vatandaşlarımızı almaya hazırız

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya’nın IŞİD üyeliğiyle suçlanan vatandaşlarını kabul edeceğini açıkladı.
Fransa da Türkiye’deki 11 IŞİD şüphelisini geri alacağını açıklamıştı.
Büyükelçiliğin hesabından Hürriyet gazetesinin, ‘Deport listesinde 959 DEAŞ’lı’ başlıklı haberinin paylaşıldığı açıklamada, “Rusya, diğer ülkelerden farklı olarak, Türkiye topraklarında bulunan ve DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Rusya vatandaşlarını kabul etmeye hazırdır” ifadeleri yer aldı.
Suriye’de İŞİD’in tekrar canlanmasından endişe ettiklerini belirten ABD ve Türkiye’nin Avrupalı NATO müttefikleri, Suriye’deki sınır ötesi operasyonu nedeniyle Ankara’yı kınamışlardı.