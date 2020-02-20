Rusya: Türkiye teröristlere destek vermeyi bıraksın

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de, Suriye ordusunun hava saldırısı sonucunda iki askerin hayatını kaybetmesi, beş askerin de yaralanması sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ‘Suriye ordusuna karşı savaşan militanlara topçu desteği sağlamakla’ suçladı. Rusya’nın açıklamasında, “Türkiye teröristlere desteği bırakmalı” dendi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Militanların bölgedeki eylemleri, Türk silahlı Kuvvetleri’nin topçu ateşiyle desteklenmiştir. Bu da teröristlere Suriye ordusunun savunma hatlarını yarıp geçmesine imkan sağlamıştır.

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Militanların Suriye topraklarının içlerine doğru hareket etmelerini önlemek için Rus Su-25 savaş uçakları hava saldırıları düzenlemekte ve silahlı militan grupları vurmaktadır.

Böylece Suriye silahlı kuvvetleri saldırıları başarılı şekilde püskürtecektir.”

DW Türkçe’nin haberine göre ise Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türk tarafını (yeni) olaylardan kaçınmak için, teröristlerin eylemlerine yönelik desteğini ve onlara silah vermeyi bırakmaya davet ediyoruz” dendi.

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Rusya’nın açıklamasına göre, Türk topçularının Suriye hükümet güçlerinin mevzilerini bombaladığının tespit edilmesi üzerine durum Ankara’ya bildirildi. Rusya ayrıca, Türk topçusunun söz konusu ateşinde dört Suriye askerinin yaralandığını belirtti.

DW’e göre, Rusya Savunma Bakanlığı “Bu, Türkiye’nin isyancı savaşçılara destek verdiği ilk vaka değil” ifadesini de kullandı.

DW, Rusya’nın açıklamasının, Milli Savunma Bakanlığı’nın İdlib’de iki Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından geldiğini de belirtti.

BBC Türkçe’nin Rus RIA Novosti ajansından aktardığı haberine göre de, Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Ankara’yla temasa geçilerek, Türkiye’nin silahlı örgütlere verdiği desteği durdurmasını istediği ve bunun ardından Türkiye’nin topçu ateşini durdurduğunu’ bildirdi.

Rusya’nın açıklamasında ayrıca, büyük kalibreli makineli silahlarla donatılmış bir tank, altı zırhlı araç ve beş kamyonun imha edildiği vurgulandı.

İdlib’de, Suriye ordusunun saldırısı sonucunda iki asker hayatını kaybetmiş, beş asker de yaralanmıştı.