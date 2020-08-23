Rusya: Türkiye ile S-400’lerde ikinci anlaşma imzalandı, mali model görüşülüyor

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Yetkili, Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini kaydetti.

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S-400’lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmaması ve Türkiye’nin proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının askeri sırlarının Rusya’nın eline geçebilme olasılığı nedeniyle ABD ve NATO, Türkiye’nin S-400 sistemlerini kullanmasına karşı çıkıyor.

Bu sebeple ABD, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılımını askıya almıştı. S-400 sistemlerini kurması halinde Türkiye’ye karşı yaptırım kararı da gündeme gelebilir.

Rus Sputnik ajansının haberine göre Moskova’da bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, “Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlerimizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” dedi.

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Rusya’nın kamuya ait savunma sanayii şirketi Rostec’in genel müdürü ise, Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov yeni S-400 anlaşmasının gelecek yıl içerisinde imzalanabileceğini belirtti.

Son olarak, Türkiye’nin halihazırda 2.5 milyar dolar vererek satın aldığı ilk parti S-400’lerin nisan ayında yapılması öngörülen aktivasyonu ertelenmişti.