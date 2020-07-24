Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşlar 1 Ağustos’ta başlayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, konuya ilişkin Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalar yapan Golikova, uçuşların başlayacağı ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğuna belirterek, “Türkiye ile de karşılıklı uçuşlar 1 Ağustos’ta başlayacak. Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibariyle İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibariyle Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak” diye konuştu.

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Uçuşların Britanya ve Tanzanya ile de başlayacağını anlatan Golikova, “Bugün sadece üç ülkeden bahsedebiliyoruz. Neden bu ülkeler? Çünkü uçuşların başlamasıyla Rusya’da yeni Covid-19 vakalarına neden olmaması için çok dikkatliyiz” dedi.

Rusya’dan ilk uluslararası uçuşların Moskova, St. Petersburg ve Rostov’dan başlaması bekleniyor.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.