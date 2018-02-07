Rusya, ‘Türkiye ile işbirliği yaparak’ demişti: HTŞ pilotun cenazesinin çalındığı iddiasında

El Kaide ile ilişkili cihatçı örgüt Heyet Tahrir Şam (HTŞ), isim vermeden bir örgütü, Suriye’nin İdlib eyaletinde uçağı düşürülen Rus pilotun cesedini ‘çalmakla’ suçladı.

U-25 tipi Rus savaş uçağı, 3 Şubat’ta İdlib’de bombardıman sırasında omuzdan ateşlenen füzeyle düşürülmüştü. Uçaktan paraşütle atlayan pilot bir süre cihatçılarla çatışmış, ardından üzerindeki el bombasının pimini çekerek kendini havaya uçurmuştu.

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‘ılımlı’ Ceyş el Nasır tarafından düşürüldüğü yorumunu Önceki gün de Rus basını, İdlib’de düşürülen savaş uçağının Türkiye yanlısı Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) parçasıCeyş el Nasır tarafından düşürüldüğü yorumunu yapmıştı

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamadaysa pilotun cenazesinin Türkiye’nin işbirliğiyle alındığını söylemişti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre HTŞ’nin bir güvenlik yetkilisine dayandırılan iddia, örgüt ile bağlantılı Iba Haber Ajansı’nın Telegram hesabında yayınlandı.

Iba Haber Ajansı dün, HTŞ’nin söz konusu örgütten defalarca cesedi iade etmesini talep ettiklerini ve ‘cesedin işgalci Ruslara verilmesinin HTŞ’yi şoke ettiğini’ duyurdu.

Ajansın haberinde güvenlik yetkilisinin “Bu örgütün çirkin saldırısında yer alanların peşini bırakmayacağız ve onları İslami mahkemeye çıkaracağız” ifadeleri yer aldı.

HTŞ’nin açıklaması, Rusya’nın naaşı teslim aldıklarını duyurmasının ardından geldi.

HTŞ söz konusu saldırıyı üstlenmiş ve uçağın karadan havaya füze kullanılarak düşürüldüğünü söylemişti.

Telegram’da paylaştı

Moskova’nın Rus pilotun naaşını aldıklarını açıklaması, cihatçılar arasında öfkeye yol açtı. Özellikle El Kaide destekçileri internet üzerinden yaptıkları açıklamalarda, bundan sorumlu olanları ‘hain’ ilan etti.

Ne Moskova ne de Heyet Tahrir Şam pilotun naaşını Türkiye’ye teslim eden örgütün adını açıklamadı, ancak Ahrar el Şam, Faylak el Şam’ı Nur el-Din el Zinki Tugayı ile işbirliği içinde ‘hiçbir kazanım elde etmeden’ cesedi Türkiye’ye vermekle suçladı.

Ahrar el Şam, Telegram’daki bir paylaşımında “Bunu engellemek için çok uğraştık” dedi. Ahrar el Şam, Faylak el Şam ve Nur el-Din el Zinki Tugayı, 3 Şubat’ta İdlib eyaletinde rejim güçleri ve müttefiklerine karşı birlikte savaşabilmek için kurulan harekat grubunda yer alıyorlar.