Rusya: Türkiye ile İdlib’deki gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya vardık

Rusya dün yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’yle Suriye’de gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Açıklamada “Her iki taraf da teröristlerle mücadeleyi sürdürürken sahadaki gerilimi azaltmayı amaçladıkları konusunda mutabık” ifadesi kullanıldı.

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İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik somut adımlarla ilgili istişarelerin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, her iki tarafın da gerilimi azaltma bölgesi içi ve dışındaki sivilleri korumaya ve tüm ihtiyaç sahiplerine yardım sunmaya bağlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı.

Suriye’nin İdlib kentinde, 27 Şubat akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yapılan hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti.