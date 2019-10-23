Rusya: Türkiye ile daha fazla S-400 alımı için görüşülüyor

Türkiye’nin ABD’nin karşı çıktığı S-400 hava savunma sisteminden daha fazla satın almak istediği bildirildi.
ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarırken yaptırım uygulanacağını kaydetmişti.
Rus devlet ajansı Sputnik’in haberine göre Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, iki ülkenin yeni S-400 sevkiyatı için görüştüğünü söyledi.
Miheyev, “Şimdi opsiyonu, finans modelini ve sevkiyat sürecini konuşuyoruz” dedi.
Rus yetkili, Türkiye’nin almış olduğu sistemin tümünün 72 uçuşla Türkiye’ye getirildiğini belirterek eğitim programının tamamlanmasının ardından sistemin Türkiye tarafından kullanılmaya başlanacağını dile getirdi.
Açıklamanın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü uzun görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.
İki lider, Suriye’nin kuzeyinde YPG’yi Türkiye sınırından uzak tutacak güvenlik bölgenin tahkimi konusunda anlaşmıştı.