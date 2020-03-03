Rusya: Türkiye ile çatışma riskini en aza indirmeyi umuyoruz

Kremlin, Suriye’deki aktif çatışma sahasında Rus ve Türk askerlerin birbirine yakın konumlanmış bulunmasına rağmen Rusya’nın Türkiye ile doğrudan çatışma riskini en aza indirmeyi umduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Moskova söz konusu açıklamayı Suriye ordusunun Rusya’nın yardımıyla muhaliflerin kontrolündeki stratejik Serakib kentinin bazı kısımlarına girmesinden bir gün sonra yaptı.

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya, İran ve Türkiye liderleri arasında Suriye konusunda olası bir zirve hakkında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan perşembe günü Moskova’da bir araya gelecek.