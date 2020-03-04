Rusya: Türkiye İdlib’de asker sayısını artırarak uluslararası hukuku ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nın Suriye’nin İdlib kentinde asker sayısını artırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.
Rus haber ajansı RIA’da yayınlanan açıklamada, Türkiye’nin İdlib’de ‘çatışmadan arındırılmış bölge’ kurma anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediği öne sürüldü.
Bakanlık, İdlib’de ‘teröristlerin’ Türkiye’ye ait gözlem noktalarında mevzi kazandığını ve Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne artık her gün saldırı yapıldığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 5 Mart’ta Rusya Devlet başkanı Vladamir Putin’le görüşmek üzere Moskova’ya gidecek. Geçen hafta Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun saldırısı sonucu 34 asker hayatını kaybetmiş, ardından Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı başlatmıştı.