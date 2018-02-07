Rusya: Türkiye, henüz İdlib’de gözetleme noktası kuramadı

Rusya, Türkiye’nin, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde henüz kendi gözetleme noktalarını kuramadığını bildirdi.

Sputnik’in haberine göre basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Türk tarafının üstlendiği yükümlülüklere uygun olarak henüz kendi gözetleme noktalarını kuramadığı İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri düzenli olarak izleme faaliyeti yürütüyor” dedi.

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Suriye’deki temel istikrarsızlık kaynağının Fetih el Şam (El Nusra Cephesi) olduğunu da sözlerine ekleyen Konaşenkov, şöyle devam etti: “Silah desteği ve maddi yardım alan bu örgüt, ılımlı muhalif oluşumları yerinden ederek gerilimi azaltma bölgelerindeki barış sürecini baltalamayı hedefliyor. Fetih el Şam militanlarının Suriye’nin IŞİD’den kurtarılmasında Rusya’nın oynadığı başat rolden hoşnut olmayan bir dizi teknolojik yönden gelişmiş ülkenin ellerinde itaatkar bir araca dönüştüğüne dair çekincelerimizi doğruluyor.”