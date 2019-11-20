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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Türkiye bize Suriye’de yeni bir operasyon planlamadığını bildirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara’nın önceki açıklamalarına rağmen Suriye’ye yeni bir askeri operasyon planlamadığını Moskova’ya ilettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre açıklama TASS haber ajansında yer aldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pazartesi günü yaptığı açıklamada Suriye konusunda ABD ve Rusya ile varılan mutabakata atıfta bulunarak şunları söylemişti: “Şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım. Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız.”

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Çavuşoğlu’nun sözlerinin ‘kafa karıştırıcı’ olduğunu söyleyerek  “Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Rusya’yı ‘sözlerini tutmamakla’ suçlaması ve Kuzey Suriye’de yeni bir operasyon düzenleme tehdidine çok şaşırdık” açıklamasını yapmıştı.

RIA haber ajansında yer alan habere göre Lavrov ayrıca Suriye’nin kuzeyinden Kürt güçlerinin çekilmesinin neredeyse tamamlandığını söyledi.

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