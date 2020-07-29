Rusya, Türk vatandaşlarına vize vermeye başlıyor

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, bugünden itibaren Türkiye’deki Rus diplomatik temsilcilikleri üzerinden Türk vatandaşlarına ve Türkiye’de oturma izni bulunan yabancılara, tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacağını duyurdu.

Büyükelçilik açıklaması şöyle: “29 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Rusya Federasyonu diplomatik temsilcilikleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Türkiye’de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu’na girişler, sadece Türkiye’deki havalimanlarından kalkan uçaklar ile gerçekleştirilecek direkt uçuşlar ile mümkün olacaktır. Mevzubahis yasal düzenleme vize muafiyeti hakkına sahip diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamaktadır.”

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Covid-19 testi zorunlu

Rusya’ya seyahat edeceklerin Türkiye Sağlık Bakanlığı’nca onaylı Covid-19 testini ibraz etmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekilirken, Rusya’ya giriş yapacak olan tüm yabancı ülke vatandaşlarından sınır kapılarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle düzenlenmiş test sonuçlarını ibraz etmesi isteneceği bildirildi.

Testin Rusya’ya giriş tarihinden en fazla üç gün önce yaptırılması gerektiği belirtilirken, söz konusu testin Türkiye’de faaliyet gösteren 137 akredite devlet hastanesi ve kliniğinde yapıldığı ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Bu kliniklerde yaptırılan testlerin sonuçları İngilizce olarak https://enabiz.gov.tr/ adresi üzerinden yazdırılmalıdır. Bahsi geçen testin sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı kliniklerde yaptırılması önemle tavsiye edilir. https://enabiz.gov.tr/ adresi üzerinde test sonuç bilgileri yer almayan yolcular havalimanlarında uçağa kabul edilmeyecektir.”