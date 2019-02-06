Rusya Türk işinsanları ve TIR şoförlerine vizeyi kaldırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk işinsanları ve TIR şoförlerine vize zorunluluğunun sona erdirilmesi için talimat verdi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya hükümetinin açıklamasına göre Putin, 24 Kasım 2015’te bir Rus savaş uçağının Türk F-16’sı tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye’ye uygulanmaya başlayan ekonomik önlemlerin bazılarının iptalini istedi.

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Sputnik’in haberine göre söz konusu önlemler arasında Türk işinsanları ve TIR şoförlerine yönelik vize uygulaması da var.

Uçak krizinin ardından, 2011’de devreye sokulan karşılıklı vize muafiyeti uygulaması Rusya tarafından 1 Ocak 2016 itibariyle askıya alınmıştı.