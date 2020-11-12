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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek; ateşkes İHA’larla denetlenecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’daki durumun izlenmesi için kurulan Rus-Türk gözlem merkezinin insansız hava araçları (İHA) yardımıyla uzaktan görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ’a girmeyeceğini ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Rus ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerine demeç veren Lavrov, şöyle konuştu: “Merkez, İHA’lar ve sahadaki özellikle de tüm temas hattındaki durumu tespit etme imkanı sunan diğer teknolojiler de dahil teknik objektif izleme araçlarını kullanarak uzaktan çalışacak ve hangi tarafın ateşkese uyduğunu, hangisinin ateşkesin ve tüm askeri faaliyetlerin koşullarını ihlal ettiğini belirleyecek.”

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Azerbaycan ve Ermenistan 10 Kasım’da ateşkes anlaşması imzalamış, anlaşmayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurmuştu.

Anlaşmaya göre Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’da beş yıl süreyle kalacak, taraflar itiraz etmezse bu süre uzatılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgede Türk askerinin de konuşlanacağını söylemiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Rusya ile Türkiye’nin denetimde işbirliği yapacağını belirtse de Türk ordusunun bölgedeki rolünün ne olacağını netleştirmemişti.

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