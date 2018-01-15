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Yaramazlara biraz batar!

Rusya, ‘Türk Akımı’ projesine bu yıl 3.2 milyar dolar yatırım yapacak

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Rus doğalgaz ihracat tekeli Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi için bu yıl 182.4 milyar ruble (3.2 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin açıklamasına göre, Türk Akımı’nın yanısıra Almanya’ya doğalgaz sağlayacak Kuzey Akımı 2 (Nord Stream 2) boru hattı için de bu yıl 114.5 milyar ruble yatırım yapılacak.

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Petrol ve doğalgaz gelirlerine bağımlı Rusya, Avrupa pazarlarındaki payını artırmak için iki boru hattını hayatı önemde görüyor.

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