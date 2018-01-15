Rusya, ‘Türk Akımı’ projesine bu yıl 3.2 milyar dolar yatırım yapacak

Rus doğalgaz ihracat tekeli Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi için bu yıl 182.4 milyar ruble (3.2 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Şirketin açıklamasına göre, Türk Akımı’nın yanısıra Almanya’ya doğalgaz sağlayacak Kuzey Akımı 2 (Nord Stream 2) boru hattı için de bu yıl 114.5 milyar ruble yatırım yapılacak.
Petrol ve doğalgaz gelirlerine bağımlı Rusya, Avrupa pazarlarındaki payını artırmak için iki boru hattını hayatı önemde görüyor.
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