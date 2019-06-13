Rusya: TSK’ya saldıran militanları vurup yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Rus uçaklarının Suriye’nin İdlib vilayetinde dün gece TSK’ya saldıran militanlara dört hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Açıklama Rus devlet haber ajanslarından RIA’da yer aldı.

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Fotoğraf: Reuters

Rus ordusunun açıklamasına göre, Türk ordusu askerlerini korumak için Rus ordusundan ‘İdlib’deki teröristlere’ hava saldırısı düzenlemesini istedi.

Sputnik: Türkiye koordinatları verdi

Sputnik Türkçe’de yer alan haberdeyse, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle dendiği aktarıldı: “Türk tarafının gösterdiği koordinatlara, Rusya hava güçlerinin uçakları tarafından dört bombardıman düzenlendi. Bunun sonucunda, Dokmak ve Cebel Tavert yerleşim yerlerinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi.”

Son olarak, İdlib’de Türkiye’ye ait gözlem noktasına Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Suriye hükümet güçlerince bir saldırı düzenlenmiş, bugünkü saldırıda üç asker yaralanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, dün akşam Rus haber ajanslarında yer alan İdlib’de ateşkes sağlandığı açıklamasına rağmen ateşkesin sağlanamadığını söyleyerek, “Rusya’nın garantör ülke olarak baskı kurması lazım ve bunu yapmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde bu çatışmalar felateke dönüşür, çok hızlıca” demişti.