Rusya, Trump’ın ‘Venezüela’dan çekildiler’ açıklamasını yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın Venezüela’dan çekildiği yönündeki açıklamasını yalanladı.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Rusya’nın, bir süredir iç çatışma yaşanan ve ABD’nin müdahale niyetlerini açıkladığı Venezüela’daki vatandaşlarının çoğunu geri çekeceğini kendilerine bildirdiğini açıklamış, bu da ABD’nin Venezüela’ya müdahale etmesinin önündeki olası Rusya engelinin ortadan kalktığı yorumlarına neden olmuştu.

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Sputnik’in haberine göre, Peskov bu iddianın bazı gazetelerin kendi kaynaklarından çıkmış olabileceğini, öyle ki Rusya’nın bu konuda resmi bir bilgi vermediğini söyledi.

Rus uzmanların daha önce Venezüela’ya sevkiyatı yapılan teçhizatlara yönelik hizmetler nedeniyle orada bulunduklarını belirten Kremlin sözcüsü, “Bu süreç planlanan şekilde ilerliyor. ‘Adamlarını çekmenin’ ne anlama geldiğini de bilmiyoruz” diye konuştu.