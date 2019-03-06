Rusya: Suriye’de Rukban kampında 300 yeni mezar tespit ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin güneyinde ve ABD’nin kontrolündeki militanların giriş çıkışları kapalı tuttuğu Rukban sığınmacı kampında 300 yeni mezarın tespit edildiğini duyurdu ve birkaç gün önce kaydedilen uydu görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamptaki çoğu yapının geçici ve kış mevsimine uygun olmadığı, sığınmacıların bir kısmının da tenteler altında yaşamak zorunda kaldıkları belirtildi ve şunlar söylendi: “Koşulların sağlıksız olduğu bilinmektedir. Çöplükler konutlara yakın yerlerde bulunuyor. Gıda depoları ve yemekhaneler yok. Yiyecek ve diğer ürünlerin değiş tokuşu, militanların kontrolündeki küçük pazarlarda yapılıyor.

Reklam

El-Rukban kampı, ABD tarafından kontrol edilen yerel silahlı grupların hiçbir mülteciyi serbest bırakmadığı siper ve çitlerle çevrili. Aslında, el-Rukban kampı uzun zamandır statüsünü kaybetmiş; rehinelerin zorla tutulduğu bir alana dönüşmüştür.”

