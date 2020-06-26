Rusya, Suriye’de hastaneleri korumayı amaçlayan BM programından ayrıldı

Rusya, Suriye’de hastane ve insani yardım dağıtımlarını savaşan tarafların vurmasının önüne geçmek için oluşturulan ve gönüllü olarak katılım sağlanan Birleşmiş Milletler (BM) programından ayrıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya bu kararı Suriye’nin kuzeybatısındaki üç sağlık tesisi, bir okul ve bir sığınağın ‘büyük ihtimalle‘ Suriye hükümeti veya müttefikleri tarafından vurulduğunu ifade eden nisan ayındaki BM soruşturmasının ardından aldı.

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Rusya’nın BM temsilcisi Vassily Nebenzia çeşitli ‘karşıt gruplar‘ ile ‘aracı grupları kullanan teröristleri’ Suriye’deki insani yardım programını istismar etmekle suçladı.

Nebenzia, Rusya’nın bu konuya ilişkin bilgileri BM’nin Suriyeli yetkililere vermesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Nebenzia “Bizim programdan çıkmamızın bilgilerin doğru ve güvenilir şekilde aktarılması durumunda bölgedeki insani yardım çalışanlarına bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyoruz.” dedi.

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Rusya ve Suriye, birliklerinin sivilleri ya da sivil yapıları hedef almadığını ve BM’nin raporlarında söz ettiği kaynakların güvenilirliğinden şüphe duyduklarını ifade etti.