Rusya: Suriye-Türkiye sınırının kontrolünü Şam hükümeti devralmalı

Rusya, Suriye’nin, Türkiye sınırının kontrolünü devralması gerektiğini bildirdi. Kremlin ayrıca Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri harekat başlatmasının ardından bölgedeki insani durumdan endişe duyduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ise Barış Pınarı Harekatı’yla sınırın kontrolünü ele almayı amaçlıyor.

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın özellikle mülteci durumuyla ilgili endişe duyduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye’deki durumu görüşmek üzere 22 Ekim’de Soçi kentinde bir araya gelecek.

Mektup yorumu: Böyle bir dille sık karşılaşmazsınız

Beyaz Saray dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’ı Suriye harekatıyla ilgili olarak ‘kabadayılık ve aptallık yapma’ diye uyardığı 9 Ekim’de yazılan mektubu yayınlamıştı.

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Peskov, devlet başkanları arasındaki bu yazışmanın ‘sıradışı’ olduğunu söyledi: “Devlet başkanlarının yazışmalarında böyle bir dille sık sık karşılaşmazsınız.”