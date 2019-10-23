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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Suriye, Türkiye sınırına 15 gözlem noktası kuracak

Rusya, Suriye’nin Türkiye sınırına 15 gözlem noktası kuracağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Soçi’de bir araya gelmiş, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliği bağlamında tam mutabakat sağlamıştı.

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Interfax haber ajansından yapılan açıklamada gözlem noktaları kurulmasına salı günü Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmede karar verildiği belirtildi.

Buna göre göre Rus ve Suriyeli askerler YPG güçlerini ve silahlarını bölgeden çıkaracak.

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