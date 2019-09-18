Rusya, karasularında kaçak avlanan Kuzey Kore gemisini alıkoydu

Rusya, karasularında kaçak avlanan Kuzey Kore gemisini alıkoyarken gemilerden ateş açıldı. Üç Rus güvenlik görevlisi yaralandı. Rusya gemilere el koyarken 21 kişilik mürettebat da gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi, (FSB) Japon Denizi’nde Rus karasularında Kuzey Kore’den iki yelkenli balıkçı gemisi ve 11 deniz motorunun kaçak avlandığını belirtti.
Rus görevlilerin gemileri teftiş sırasında silahlı saldırıya uğradıkları belirtilirken, saldırı sonucu üç kişinin yaralandığı ifade edildi.