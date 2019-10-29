Rusya: Soçi mutabakatı uygulanıyor, en yakın işbirliği sağlandı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatın uygulandığını söyledi.

Aleksandr Gruşko. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Gruşko, şöyle dedi: “Mutabakat uygulanmaktadır. Hem dünyada hem de siyasi kanallarda en yakın işbirliği sağlandı.”

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Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Rusya ile sınırda en kısa zamanda ortak devriyenin başlayacağını’ açıkladı.

Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarının 22 Ekim’de açıkladığı, 10 maddeden oluşan ‘Soçi Muhtırası’na göre, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’yla girdiği yerler muhafaza edilerek YPG’lilerin bu alanın 30 kilometre dışına çıkarılmasında anlaşılmıştı. Türkiye’nin harekat bölgesi dışında ise 10 kilometrelik alan derinliğinde, ‘Kamışlı hariç’ Türkiye ve Rusya ortak devriye yürütecekti. Muhtıraya göre, YPG, Menbiç ve Tel Rıfat’tan ‘silahlarıyla birlikte’ tamamen çıkarılacaktı.