Rusya: Siviller Afrin’den ayrılmaya başladı

Rusya, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın hedefindeki Afrin’den sivillerin ayrılmaya başladığını duyurdu.

Sputnik’in haberine göre, Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada, “Siviller Afrin’deki askeri harekat bölgelerinden ayrılıp Tel Acar’a doğru gidiyor. Bir kısmı orada kalıyor bir kısmı da Halep’e ilerliyor. Son 24 saatte çatışmasızlık bölgesi Tel Rifat’taki askeri polis kontrol noktasından binden fazla kadın ve çocuk geçti” dendi.

Reklam

Açıklamada Halep’ten Tel Rifat’a en yakın zamanda 20 ton insani yardımın götürülmesinin planlandığı da kaydedildi.