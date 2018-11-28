Rusya, ‘sınır ihlali’yle suçladığı tüm Ukraynalı denizcileri tutukladı

Rusya, Kerç Boğazı’nda sınır ihlaliyle suçladığı 24 Ukraynalı denizciyi tutukladı.

Rusya donanmasındaki gemiler, Ukrayna’nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere Kerç Boğazı’ndan geçen üç Ukrayna savaş gemisine 25 Kasım’da sınır ihlali gerekçesiyle ateş açmıştı.

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Rusya, Ukrayna’nın 24 denizcisiyle birlikte üç savaş gemisini de alıkoymuştu. Ukrayna, denizcilerinin ve gemilerinin geri verilmesini istiyor.

Hepsi tutuklandı

Rus TASS haber ajansının haberine göre mahkemeye çıkarılan denizcilerin tümü tutuklandı.

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Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna toprağı Kırım’ın başkentindeki Akmescit (Simferopol) mahkemesi, bugün dokuz denizciyi daha tutukladı.

Mahkeme, dün de 15 denizciyi ilk duruşmaya kadar iki aylık süreyle tutuklamıştı.

Rusya, Ukraynalı askerleri sınır ihlaliyle suçluyor.