Rusya sessizliğini bozdu: İran’a dış müdahale kabul edilemez

Rusya, İran’daki protestoların ülkenin kendi iç işi olduğunu bildirdi.

İran’da günlerdir süren ve ekonomik temelli başlayan protestolar rejimin siyasi politikalarına yönelmiş durumda.

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Şimdiye dek en az 10 gösterici ve bir polis hayatını kaybetti, çok sayıda gözaltı var.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da değişimin zamanının geldiğini söylemesinden saatler sonra Rusya sessizliğini bozdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, protestoların İran’ın kendi iç işi olduğunu belirterek eylemlerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu aktarıldı.

Açıklamada “İran’daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez” dendi.