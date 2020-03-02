Rusya savunma bakanlığı: Askeri polisimiz Serakib’de

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin İdlib vilayetinde iki karayolunun kesişim noktasında bulunan ve Türkiye destekli silahlı muhalif gruplar ile Suriye hükümet güçleri arasında yoğun çatışmalara sahne olan stratejik önemi yüksek Serakib (Sarakib) kasabasına girdiğini açıkladı.
BBC Türkçe’nin haberine göre, bakanlığın açıklamasında, M4 ve M5 karayolları üzerinde araçların ve sivillerin, kesintisiz ve güvenli bir şekilde hareket etmelerinin önemli olduğu belirtildi.
Açıklamada, Rus askeri polisinin pazartesi günü yerel saatle 17:00’de Sarakib’e girdiği belirtildi.
Öte yandan Reuters, Suriye hükümet güçlerinin yeniden Sarakib kasabasına girdiğini bildirdi. Reuters, Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı haberinde, ‘Türkiye destekli isyancıların’ Sarakib’den geri çekildiğini bildirdi. Ancak Suriyeli muhalif kaynaklara dayanarak, kasabanın batı taraflarında çatışmaların sürdüğüne ilişkin bilgiye de yer verdi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ‘Suriyeli muhaliflerin’, Sarakib’i yeniden ele geçirmeye çalıştığını kaydetti.
Stratejik önemi yüksek Sarakib’in, bir ay içinde iki kez el değiştirdiği belirtiliyor.