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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Şam ile Suriyeli Kürtler arasında diyalog oluşmalı

Türkiye, Suriye’nin kuzeyine girmeye hazırlanırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Lavrov, Kazakistan gezisi sırasındaki açıklamasında, ABD’nin bölgedeki hareketlerinin çelişkili olduğunu ve Şam yönetimi ile Suriyeli Kürtler arasında diyalog oluşturulmasını istediklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘kısa bir zaman içinde’ Suriye sınırını geçeceğini söylemişti.

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