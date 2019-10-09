Rusya: Şam ile Suriyeli Kürtler arasında diyalog oluşmalı

Türkiye, Suriye’nin kuzeyine girmeye hazırlanırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi.
Lavrov, Kazakistan gezisi sırasındaki açıklamasında, ABD’nin bölgedeki hareketlerinin çelişkili olduğunu ve Şam yönetimi ile Suriyeli Kürtler arasında diyalog oluşturulmasını istediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘kısa bir zaman içinde’ Suriye sınırını geçeceğini söylemişti.