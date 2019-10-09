Rusya: Şam ile Suriyeli Kürtler arasında diyalog oluşmalı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve ‘yargı paketi’ olarak adlandırılan ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin 9 soru ve yanıtları…