Rusya: Saldırıda yer almadık; ateşkes için gerekli adımları attık

Rusya, Suriye’nin İdlib kentinde dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik (TSK) saldırıya ilişkin açıklamasında “Rus Hava Kuvvetleri, Türk askerlerinin vurulduğu alanda operasyon düzenlemedi” dedi.

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu.

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Tass ajansının bildirdiğine göre Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle dendi: “27 Şubat tarihinde Behun adlı yerleşim noktasında, terörist grupların birlikleri arasında yer alan Türk askerleri Suriye birliklerinin saldırısına maruz kaldı. Saldırıda Rusya hava kuvvetleri yer almadı.

Türk tarafının Rusya Uzlaşı Merkezine verdiği koordinatlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Behun yerleşim noktasında hiçbir birliği yoktu ve olmaması gerekiyordu.

Rusya ordusu, yaralanan Türk askerlerine ilişkin gelen bilgi üzerine Suriye ordusunun ateşkes yapması için gerekli adımları attı.

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Türkiye’nin İdlib’deki koordinasyon merkezi ile temas halindeyiz.”