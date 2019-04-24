Rusya S-400’lerin Türkiye’ye teslimine temmuzda başlayacak

Rusya’nın kamu silah ihracat şirketi Rosoboronexport, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye temmuz ayında teslim edilmeye başlayacağını duyurdu.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Şirketin başında bulunan Aleksander Mikheev, Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, “Her şey zaten görüşüldü ve mutabık kalındı” dedi.

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Türkiye’nin Rusya’dan almak üzere anlaştığı S-400 füzeleri ABD ile arasında gerilim yaratmaya devam ediyor. ABD dışişleri bakanı ve bazı Kongre üyeleri Türkiye’ye S-400’leri teslim alması halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulunurken, Türkiye ise S-400’lerin ABD’ye tehdit oluşturmadığını ve yaptırımlara yer olmadığını belirtiyor.