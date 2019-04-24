Rusya S-400’lerin Türkiye’ye teslimine temmuzda başlayacak

Rusya’nın kamu silah ihracat şirketi Rosoboronexport, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye temmuz ayında teslim edilmeye başlayacağını duyurdu.
Şirketin başında bulunan Aleksander Mikheev, Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, “Her şey zaten görüşüldü ve mutabık kalındı” dedi.
Türkiye’nin Rusya’dan almak üzere anlaştığı S-400 füzeleri ABD ile arasında gerilim yaratmaya devam ediyor. ABD dışişleri bakanı ve bazı Kongre üyeleri Türkiye’ye S-400’leri teslim alması halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulunurken, Türkiye ise S-400’lerin ABD’ye tehdit oluşturmadığını ve yaptırımlara yer olmadığını belirtiyor.