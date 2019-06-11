Rusya S-400’leri Türkiye’ye temmuzda teslim etmeyi planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye’ye temmuz ayında teslim etmeyi planladığını söyledi.
Uşakov’un gazetecilere yaptığı açıklamayı Reuters paylaştı.
NATO üyesi Türkiye’nin Moskova ile yaptığı S-400 anlaşması ABD’yi kızdırırken, ABD, Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla tehdit ediyor.
Son olarak, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mike Andrews, S-400 alımına karşılık Türk askeri personelin ABD’deki F-35 eğitiminin sonlandırıldığını açıklamıştı.