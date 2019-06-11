Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya S-400’leri Türkiye’ye temmuzda teslim etmeyi planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye’ye temmuz ayında teslim etmeyi planladığını söyledi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Uşakov’un gazetecilere yaptığı açıklamayı Reuters paylaştı.

Reklam

NATO üyesi Türkiye’nin Moskova ile yaptığı S-400 anlaşması ABD’yi kızdırırken, ABD, Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla tehdit ediyor.

Son olarak, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mike Andrews, S-400 alımına karşılık Türk askeri personelin ABD’deki F-35 eğitiminin sonlandırıldığını açıklamıştı.

ABD yaptırımı başlattı: Türk personelin F-35 eğitimine son verildi

S-400 tasarısı oybirliğiyle kabul edildi, Ankara Washington’a tepkili

‘S-400 ortak teknik ekibi’ne ABD’den cevap yok

ABD: 31 Temmuz’a kadar S-400 alınırsa F-35 programı tamamen iptal edilecek

ABD’den bir S-400 uyarısı daha: Türkiye tercihini yapmalı

Hürriyet: ABD’den ek süre yok, Ankara S-400 kararını haziran ortasına kadar verecek

Washington resmi ağızdan ‘CAATSA yaptırımı’ dedi: S-400’ün sonuçları ciddi olur

ABD’den bir S-400 uyarısı daha: Türkiye tercihini yapmalı

F-35’i üreten firma ABD yaptırımlarına hazır: Türkiye alamazsa müşterisi var

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

Washington resmi ağızdan ‘CAATSA yaptırımı’ dedi: S-400’ün sonuçları ciddi olur

S-400 krizinde son durum: ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

Uzmanlar: S-400 yaptırımları ‘kartopu’ gibi büyüyebilir

ABD Senatosu’nun savunma tasarısı: Türkiye S-400 alırsa F-35 ortaklığı sonlanır

ABD Kongresi ‘F-35 resti’ ile yetinmedi: Türkiye’ye İran tipi yaptırım teklif ettiler

Kremlin de ses verdi: S-400 bitmiş bir anlaşma

Akar: S-400 eğitimi için Rusya’ya askeri personel gönderdik

CNBC: ABD Türkiye’ye S-400’lerle ilgili son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı

Erdoğan çıtayı yükseltti: S-500 de alacağız

ABD Hava Kuvvetleri’ne göre Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi mümkün

Çavuşoğlu: S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek

ABD erteleme isterken: S-400 teslimatı bir ay öne çekilebilir

ABD Kongresi artık Türkiye’nin NATO üyeliğini sorguluyor: İki S-400 tasarısı daha

Reuters: Türkiye, ABD’nin S-400’leri erteleme önerisini kabul etmedi

Bloomberg: ABD Türkiye’den S-400 alımını ertelemesini istedi, Ankara düşünüyor

Alman gazetesinin ‘S-400’de geri adım’ haberine Beştepe’den yalanlama

Erdoğan’dan Trump’a ‘S-400 çalışma grubu’ önerisi

F-35’e parça üreten Kale: S-400 gerilimi siparişlere yansımadı

Pentagon: Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması üretimi yavaşlatabilir

Çavuşoğlu: Türkiye Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamaz

ABD F-35 ekipmanlarının Türkiye’ye teslimatını durdurdu

ABD’li yetkililer: F-35 programında Türkiye ‘yeri doldurulamaz’ değil

ABD’nin S-400 şartı vardı: Çavuşoğlu’na göre Patriot müzakereleri başladı

ABD’nin uyarıları boşa: Çavuşoğlu’na göre S-400 alımı ‘bitmiş bir anlaşma’

Pentagon F-35 raporunu 1 Kasım’a kadar hazırlayacak

İddia: Erdoğan, ‘S-400’lerden vazgeçin’ diyen Pence’i geri çevirdi﻿

ABD endişeli: S-400’ler bizim sistemlerimizle birlikte olmaz, Türkiye tercih yapsın﻿

Trump onayladı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruldu

ABD Kongresi uzlaştı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruluyor

Bakan Mattis, ABD Kongresi’ni uyarmış: Türkiye’ye F-35 satışını engellemeyin

ABD Türkiye’nin F-35 programına katılımında daha karar verememiş

Seçim sonrası ABD: Türkiye S-400 alırsa F-35 teslimatını engelleyebiliriz

ABD Senatosu bu kez net: Türkiye S-400 alırsa F-35’ler teslim edilmeyecek

Kaldı 99: ABD’den törenle teslim alınan F-35, Kasım 2019’da Türkiye’de

Pentagon teyit etti: F-35’ler 21 Haziran’da kağıt üzerinde Türkiye’ye verilecek

Yıldırım’dan Türkiye’ye silah satışına şart getiren ABD’ye: Alternatifsiz değiliz

ABD’nin Türkiye’ye silah satışını şarta bağlayan tasarı Senato’dan da geçti

Türk-Amerikan ilişkileri seçimleri etkiler mi?

ABD silah krizinin teknik boyutunu açıkladı: S-400’ü, F-35’in yakınında istemeyiz

Putin verdi coşkuyu: ABD’nin ‘S-400 yaptırımları’ Erdoğan’a sökmez

Bazı parçalar Türkiye’de üretiliyor: ABD’den sonra F-35’leri kullanan ilk ülke İsrail

ABD’de F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına karşı tasarı

ABD’den ‘S-400 yaptırımı’ yolda: Türkiye bazı riskleri hatırlamalı

Putin’in kitabını yazan gazeteciler: Domates derken, Ruslar masaya S-400’leri getirdi

Erdoğan S-400’ü anıp geleceğe baktı: Rusya’yla başka işbirlikleri de olabilir

SON HABERLER

Mudanya belediye başkanı: Suriyelilere yasak yok, sadece sahili temizledik

Suriyelilere sahili yasakladığı hakkında haberlerle gündeme gelen CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ‘Mudanya sahilinde mangal yakılıp çadır kurulduğunu, deve ve at gibi hayvanların sokulduğunu, belirterek, zabıtanın şikayet üzerine bu duruma müdahale ettiğini söyledi.

İmamoğlu: İBB’nin web sitesi bakım parasıyla iki televizyon kanalı satın alınır

‘Millet ittifakı’nın 23 Haziran seçimindeki İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’taki mitinginden önce gazetecilerin, Binali Yıldırım ile ilgili canlı yayın tartışması ve büyükşehir belediyesindeki ‘israf’ iddiaları ile ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, mevcut büyükşehir belediyesinin web sitesi bakım parasıyla bir-iki televizyon kanalı satın alınabileceğini söyledi.

İmamoğlu: 17 yılda yapamadıklarını 17 günde yaptık

Millet ittifakı’nın 23 Haziran seçimindeki İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’ta düzenliği mitingde, mevcut iktidar partisinin 17 yıl yönettiği belediyede yapamadıklarını 17 günde yaptıklarını, buna karşılık mazbatasının elinden alınmasından sonra kendilerine çay getirenler ile telefon bağlayan sekretere bile hesap sorulduğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...