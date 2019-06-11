Rusya S-400’leri Türkiye’ye temmuzda teslim etmeyi planlıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yazılı bir açıklama yaparak Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okul ve kurumlarda geçici işçi statüsünde çalışan 31 bin 800 işçinin karne günü, yani 14 Haziran’da işsiz kalacağını belirtti.