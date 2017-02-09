Rusya: PKK ve YPG’yi terörist örgüt olarak görmüyoruz

Rusya dışişleri bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko PKK ve YPG’yi ‘terörist örgüt’ olarak görmediklerini açıkladı.

Sputnik’in aktardığına göre Rus basınına konuşan Botsan-Harçenko, iki örgütün Rusya’da resmi olarak ‘teröristler listesi’de olmadığını belirterek, “Bu bir gerçek, durum böyle. Bunun yanında her somut olayı, faillerin suç düzeyine ilişkin araştırma sonuçlarına bağlı olarak terör eylemleri olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

‘Şam yönetiminin onayı gerekli’

Suriye’nin kuzeyinde yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna ilişkin Rusya’nın pozisyonunun değişmediğini ve operasyonun Şam yönetiminin onayıyla düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Botsan-Harçenko, “Suriye’de yürütülen işbirliği çerçevesinde Türkiye’nin bu konudaki yaklaşımlarını düzelteceğini umuyorum” dedi.

Rus yetkili, Türkiye’nin şu anda Suriye’nin kuzeyinde tampon bölge kurmayacağını düşündüklerini de ekledi.

‘Vize muafiyetini konuşmak için erken’

Türkiye’deki ‘terör tehdidi’ nedeniyle Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin getirilmesini konuşmak için erken olduğunu aktaran Botsan-Harçenko, şöyle konuştu: “Terör tehdidinin devam etmesi ve terörle mücadeleyi iyileştirme yönündeki ortak niyetleri gerçekleştirmek için ek zamana ihtiyacın duyulması nedeniyle maalesef mevcut kararları kaldırmak ve vize muafiyetine dönmek için henüz erken.”