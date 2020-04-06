Rusya meyve ve sebze birliği, Türkiye’den domates ithalatına iki ay yasak istedi

Rusya meyve ve sebze yetiştiricileri birliği, Azerbaycan, Çin, Fas ve Türkiye’den domates ithalatına iki aylık yasak getirilmesini talep etti.

Fotoğraf: Reuters

RIA ajansında yer alan haber Rusya Tarım Bakanlığı’na gönderilen mektuba dayandırıldı.

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Rusya corona virüsü, düşük petrol fiyatları ve rublenin değer kaybetmesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle başkent Moskova dahil birçok bölgede 30 Nisan’a kadar kısmi tecrit başlatıldı.

RIA ajansındaki habere göre Rusya’nın meyve ve sebze birliği yerel üreticilere destek olmak için ithalat kısıtlamalarını talep etti.

Birlik, Tarım Bakanlığı’na gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı: “İthal ürünler ve vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle talep düşüşü, toptan domates fiyatları üzerinde baskı yaratıyor, daha fazla azalma mevcut üreticilerin iflasına yol açabilir.”