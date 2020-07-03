Rusya Libya’daki büyükelçiliğini yeniden açıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’daki büyükelçiliği yeniden açma kararı aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rusya’nın başkent Trablus’taki büyükelçiliği Ekim 2013’teki bir saldırı nedeniyle tahliye edilmişti.

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O dönem, Rus uyruklu bir kadının Muhammed Susi adlı subayı öldürmesi protesto edilmiş, göstericiler, Rus büyükleçiliğine girmek isteyince elçilik binasından kalabalığa ateş açılmış, bir kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından elçilik çalışanları Tunus’a tahliye edilmişti.