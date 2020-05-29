Rusya: Libya’da durum kötüleşiyor; ateşkes bozuldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Libya’daki durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve ateşkesin bozulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Reuters’in haberine göre, açıklama RIA haber ajansında yer aldı.

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Interfax haber ajansında yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, çatışmadaki taraflara dışarıdan yardımın Libya’da sahadaki güç dengesini değiştirdiğini söyledi.

Zakharova, Rusya’nın çatışmanın tüm taraflarıyla temas halinde olduğunu ve anlaşmazlığın diplomatik yollarla çözülmesinde ısrar edeceğini söyledi.